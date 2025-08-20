TICAD 9: le Japon et l’Afrique, main dans la main pour l’avenir

La 9ᵉ Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9) s’ouvre du 20 au 22 août 2025 à Yokohama, au Japon. Lancée en 1993 par Tokyo, la TICAD s’est imposée comme l’un des forums multilatéraux les plus influents consacrés au développement du continent africain.

Coorganisée par le gouvernement japonais, les Nations unies, le PNUD, la Banque mondiale et l’Union africaine, la TICAD rassemble dirigeants africains, responsables d’organisations internationales, acteurs du secteur privé, société civile et collectivités locales. Elle constitue ainsi un espace stratégique de coopération et de dialogue.

Trois axes majeurs pour 2025

L’édition de cette année mettra l’accent sur trois grands piliers :

-Économie: promouvoir un développement durable porté par le secteur privé, avec l’innovation et l’investissement au cœur des priorités;

-Paix et stabilité : renforcer la prévention des conflits, soutenir les initiatives africaines de réconciliation et consolider la gouvernance et l’État de droit ;

-Société : investir dans l’éducation, la santé, l’autonomisation des jeunes et des femmes, et améliorer la résilience face aux catastrophes.

Ces thèmes seront abordés en lien avec des enjeux transversaux tels que l’intégration régionale, la connectivité et le rôle central de la jeunesse africaine dans la transformation du continent.

L’Afrique, un continent d’avenir

Avec une population appelée à atteindre 2,5 milliards d’habitants d’ici 2050, dont un tiers de jeunes, l’Afrique est perçue comme un moteur incontournable de croissance mondiale. L’entrée de l’Union africaine au G20 en 2023 illustre cette influence croissante sur la scène internationale. La TICAD 9 entend capitaliser sur ce dynamisme en combinant l’expertise technologique japonaise avec l’énergie créatrice des jeunes Africains, notamment via le leapfrogging technologique (saut d’étapes grâce aux innovations).

Au-delà des sessions plénières, la conférence sera ponctuée d’événements parallèles : séminaires thématiques, expositions et stands animés par des entreprises privées, ONG et institutions internationales. Ces espaces offriront l’occasion de mettre en avant des solutions innovantes et de renforcer les partenariats public-privé.

Depuis plus de trois décennies, la TICAD marque l’histoire des relations nippo-africaines. L’édition 2025 s’annonce comme une étape décisive pour bâtir une Afrique résiliente, prospère et pleinement intégrée à la gouvernance mondiale.