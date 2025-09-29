Têtes de cochon devant des mosquées en Île-de-France : 11 interpellés en Serbie

En Brève

Onze personnes ont été arrêtées en Serbie, soupçonnées d’avoir participé à plusieurs opérations en France et en Allemagne visant à « inciter à la haine », notamment en jetant de la peinture verte sur le Mémorial de la Shoah, plusieurs synagogues et un restaurant juif, et en déposant des têtes de porc près de lieux de culte musulmans, a indiqué lundi la police. Selon le communiqué du ministère de l’Intérieur, ces onze individus auraient été entraînés par un autre ressortissant serbe, actuellement en fuite et agissant sous les instructions d’un service de renseignement étranger, sans que la nationalité de ce service soit précisée.

Début septembre, neuf têtes de porc — animal considéré comme impur par l’islam — ont été découvertes devant des mosquées de Paris et de la région parisienne, suscitant une vive indignation. Fin avril, le Mémorial de la Shoah, trois synagogues et un restaurant avaient été aspergés de peinture verte à Paris : trois ressortissants serbes ont été mis en examen et écroués en France dans le cadre de cette enquête.