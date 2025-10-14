Terres rares : l’UE s’entretiendra avec le G7 sur une réponse coordonnée à la Chine

En Brève

L’Union européenne a annoncé mardi qu’elle discuterait avec ses partenaires du G7 d’une « réponse coordonnée » aux restrictions annoncées la semaine dernière par la Chine sur les exportations de technologies liées aux terres rares. Ces contrôles « ont déjà contraint certaines entreprises européennes à suspendre leur production, provoquant des dégâts économiques réels », a déclaré le commissaire européen chargé du Commerce, Maros Sefcovic, à l’issue d’une réunion ministérielle au Danemark.

