Téhéran : l’appel à la paix de Trump jugé contradictoire avec les actes américains

Le gouvernement iranien a estimé mardi que l’appel à la paix lancé lundi 13 octobre à Téhéran par le président américain Donald Trump est « en contradiction » avec les agissements des États-Unis, qui ont soutenu, selon Téhéran, les bombardements par Israël de sites nucléaires. « Le ministère des Affaires étrangères considère que la volonté de paix et de dialogue exprimée par le président américain est en contradiction avec le comportement hostile et criminel des États‑Unis à l’égard du peuple iranien », indique un communiqué publié en réponse aux déclarations de Donald Trump sur l’Iran lors de son allocution au Parlement israélien.

