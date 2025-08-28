PAR PAYS
Tchad : un sous-préfet arrêté pour destruction d’archives anciennes

Société
Par Kevin Aka
Prison - Maison d'arrêt
Prison - Maison d'arrêt Ph: RTS
Le sous-préfet de Mangalmé, dans le centre du Tchad, a été placé en détention le 27 août 2025, à la suite d’une affaire liée à la destruction d’archives administratives antérieures aux années 1970.

D’après plusieurs médias locaux, l’administrateur, Mahamat Bichara Djari, aurait « volontairement » mis le feu à ces documents, déclenchant une forte indignation au sein de la population.

Face à cette réaction, les autorités locales ont procédé à son arrestation et à son placement en détention. Une enquête est en cours afin de déterminer les raisons de son geste.

Parallèlement, la question de la préservation des archives demeure centrale. Le Secrétariat général du gouvernement, avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), conduit un projet visant à numériser et digitaliser ces documents pour mieux les protéger.

