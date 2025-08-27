Tchad : le choléra frappe durement un camp de réfugiés, 68 morts en un mois

Une épidémie de choléra, apparue fin juillet dans le camp de réfugiés soudanais de Dougui, a déjà fait 68 morts dans l’est du Tchad. Au 26 août 2025, 1 016 cas ont été recensés, selon le ministère tchadien de la Santé, incluant malades guéris, hospitalisés ou décédés.

L’ONU pointe une « propagation rapide » due à l’afflux massif de réfugiés soudanais vivant sans accès à l’eau potable ni à des installations sanitaires adaptées. La région du Ouaddaï accueille près d’un demi-million de réfugiés fuyant la guerre au Soudan, l’un des pays les plus touchés par le choléra dans le monde, avec plus de 2 400 décès recensés en un an, selon l’Unicef.

Depuis le début de l’année, une vingtaine de pays africains, dont la République démocratique du Congo, l’Angola et le Nigeria, ont été touchés par des épidémies de choléra.

Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l’ingestion d’eau ou d’aliments contaminés par la bactérie Vibrio cholerae. Bien que facilement traitable grâce à la réhydratation et aux antibiotiques, la maladie peut entraîner la mort en quelques heures si aucun soin n’est apporté.