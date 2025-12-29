Accueil En Brève Taïwan accuse la Chine d’une offensive amphibie

Le ministère de la Défense de Taïwan a annoncé lundi 29 décembre avoir détecté une formation de navires d’assaut amphibie chinois opérant dans le Pacifique occidental, au moment où Pékin mène des exercices militaires autour de l’île. Les autorités taïwanaises ont précisé avoir repéré 89 avions militaires chinois — le nombre le plus élevé enregistré depuis plus d’un an — ainsi que 28 navires de guerre et des unités de garde‑côtes à proximité de Taïwan.