Taïwan : 100 000 passagers menacés de retards par les manœuvres militaires chinoises

L’autorité de l’aviation civile taïwanaise a averti que plus de 100 000 passagers pourraient subir des retards d’avion lundi 29 et mardi 30 décembre en raison des manœuvres militaires chinoises autour de Taïwan. Selon cette autorité, les perturbations devraient toucher environ 296 départs internationaux, quelque 265 arrivées internationales et près de 296 vols en transit, affectant ainsi le trafic aérien et les correspondances internationales.