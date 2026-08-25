Syrie : Mazloum Abdi annonce la dissolution des FDS et leur intégration dans l’armée

Le chef militaire kurde a annoncé le 25 août à Damas la fin des Forces démocratiques syriennes comme force indépendante, dans le cadre de leur intégration à l'armée syrienne.

Mazloum Abdi a annoncé mardi 25 août à Damas la dissolution des Forces démocratiques syriennes (FDS) comme force militaire indépendante, en expliquant que leurs unités avaient achevé leur intégration dans des brigades de l’armée syrienne. Cette décision marque une étape centrale dans le rapprochement engagé entre l’administration kurde du nord-est syrien et le pouvoir de Damas.

L’annonce a été faite au People’s Palace, après une rencontre avec le président Ahmad al-Sharaa. Elle s’inscrit dans la mise en oeuvre de l’accord conclu le 29 janvier 2026 entre Damas et les FDS, et non dans la signature d’un nouveau texte distinct le 25 août.

Les FDS s’étaient imposées ces dernières années comme un partenaire majeur des Etats-Unis dans la lutte contre le groupe Etat islamique. Mazloum Abdi a également déclaré que l’enseignement en kurde devait commencer dès cette année, en disant s’appuyer sur les assurances données par Ahmad al-Sharaa.

Le 4 août 2026, Ahmad al-Sharaa et Mazloum Abdi s’étaient déjà rencontrés à Damas pour faire le point sur l’accord du 29 janvier et sur l’intégration progressive des forces kurdes dans les institutions de l’Etat.