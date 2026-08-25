RDC : Bankable rapporte un marché de 198,64 millions USD pour des véhicules de police attribué à Streit

Bankable affirme avoir consulté une décision du 18 août 2026 portant sur un contrat de 198,64 millions USD TTC pour des véhicules destinés à la police congolaise. L'objet du marché apparaît plus restreint que l'annonce plus large faite en février autour de la réforme de la PNC.

En RDC, le ministère de l’Intérieur a attribué à Streit Security Vehicles FZ-LLC un marché de 198 635 462,50 dollars toutes taxes comprises pour des véhicules spécifiques destinés à la Police nationale congolaise, selon Bankable, qui dit avoir consulté une décision d’attribution datée du 18 août 2026.

Jacquemain Shabani Lukoo, vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, supervise ce portefeuille dans un contexte où Kinshasa cherche à renforcer l’équipement de la police.

Bankable indique aussi que le contrat doit être financé par le Trésor public et qu’il a été passé par procédure de gré à gré, avec une autorisation spéciale de la DGCMP datée du 19 février 2026 et un avis de non-objection du 2 février 2026.

Cette décision se distingue de l’annonce faite en février 2026 autour d’un partenariat plus large avec Streit Group pour la réforme de la Police nationale congolaise sur la période 2026-2030. Des médias congolais avaient alors évoqué, outre des véhicules, des drones, des bateaux et d’autres équipements.

Le compte rendu accessible de la décision d’août ne précise ni le nombre de véhicules concernés, ni leurs modèles, ni le calendrier de livraison.