Syrie : accord de principe pour intégrer les forces kurdes à l’armée, annonce leur chef à l’AFP

En Brève

Le chef des Kurdes de Syrie, Mazloum Abdi, a déclaré à l’AFP avoir conclu un «accord de principe» avec le pouvoir central à Damas sur l’intégration de ses troupes au sein des forces de sécurité syriennes, précisant qu’un mécanisme d’intégration des Forces démocratiques syriennes (FDS) et des forces de sécurité intérieure kurdes dans les ministères de la Défense et de l’Intérieur avait été convenu, lors d’une interview accordée tard le dimanche 12 octobre au soir à l’agence de presse française depuis une base militaire de la ville de Hassaké, dans le nord-est de la Syrie.

