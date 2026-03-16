Suspension des stages hospitaliers au Bénin: Talon échange avec les professionnels de santé en formation

Le président de la République, Patrice Talon, a reçu ce lundi 16 mars 2026 à Cotonou des professionnels de santé en formation dans le cadre d’échanges portant sur la suspension des stages hospitaliers.

Cette rencontre intervient après la décision des autorités de suspendre temporairement les stages cliniques des étudiants en sciences de la santé dans plusieurs centres hospitaliers du pays, une mesure qui avait suscité des incompréhensions et inquiétudes au sein de la communauté estudiantine et des encadreurs de formation.

Selon le compte rendu officiel, le chef de l’État a échangé avec les futurs médecins, infirmiers, sages-femmes et autres praticiens en formation afin de clarifier les motifs de la suspension, notamment la nécessité de revoir certains aspects organisationnels et pédagogiques des stages hospitaliers pour garantir à la fois la qualité de l’encadrement et la sécurité des apprentis.

Patrice Talon a également encouragé les étudiants à faire preuve de patience et de compréhension tout en assurant que des solutions seraient mises en place dans les meilleurs délais pour permettre la reprise des stages dans de bonnes conditions.

Il a insisté sur l’importance de ces périodes de formation pratique dans la construction de compétences professionnelles solides et adaptées aux exigences du secteur de la santé.

Les discussions ont permis aux participants de poser leurs préoccupations, notamment sur la durée des suspensions, les modalités de redéploiement des encadreurs et les ajustements à apporter au cursus pratique.

Les autorités présentes ont assuré que des consultations supplémentaires seraient organisées avec les institutions de formation, les responsables hospitaliers et les corps de métier concernés pour définir une feuille de route commune.

À l’issue de cet échange, le chef de l’État a réaffirmé son engagement à accompagner le renforcement du système de santé béninois, en mettant l’accent sur la qualité de la formation et l’adéquation entre les acquis pratiques des futurs professionnels et les besoins du terrain.