Suisse : cinq personnes disparues et huit blessées dans un incendie à Thusis

Un restaurant surmonté de logements a été détruit par un incendie dans la nuit du 20 au 21 août 2026 à Thusis, dans le canton des Grisons. Cinq personnes restent portées disparues et huit autres ont été blessées.

Cinq personnes étaient toujours portées disparues et huit autres blessées vendredi 21 août 2026 après l’incendie d’un bâtiment abritant un restaurant et des logements à Thusis, dans le canton suisse des Grisons. Le feu, signalé peu après minuit, a entièrement détruit l’immeuble, selon la police cantonale.

Quatorze personnes ont réussi à quitter le bâtiment. Parmi elles, deux ont été grièvement blessées, deux ont subi des blessures de gravité moyenne et quatre ont été légèrement touchées. Elles ont été transportées dans les hôpitaux de Coire, Thusis, Ilanz et Zurich, a précisé la police.

Près de 100 sapeurs-pompiers étaient encore mobilisés vendredi matin. D’après les premières constatations, l’incendie s’est déclaré au deuxième étage. La cage d’escalier s’est effondrée et les secours ont dû ouvrir le toit à l’aide d’une grue pour poursuivre leur intervention.

Cinq personnes manquaient toujours à l’appel au moment du dernier bilan communiqué par les autorités. La police n’a fait état d’aucun décès et n’a pas révélé l’identité des personnes recherchées ou blessées. La cause du sinistre restait indéterminée.

Un important dispositif de secours

Les pompiers de Thusis et de plusieurs communes voisines ont participé aux opérations, avec l’appui des services de secours sanitaires, de la Rega et de spécialistes de la police cantonale. Les travaux d’extinction se poursuivaient encore dans la matinée.

Une cellule de soutien psychologique a pris en charge les proches et les personnes touchées. Les autorités communales ont également organisé des solutions d’hébergement pour les occupants qui ne pouvaient pas regagner l’immeuble.

La police cantonale des Grisons et le ministère public ont ouvert une enquête afin d’établir l’origine de l’incendie.