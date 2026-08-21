Flavie Flament soutient le maire de Chartres contre Patrick Bruel

Patrick Bruel au cœur d’une nouvelle polémique : une story Instagram partagée par Flavie Flament relaie un reportage de M6 sur la mobilisation anti-concert à Chartres et l’opposition affichée du maire à la venue du chanteur, visé par une trentaine de plaintes et mis en examen en juin. La date de lancement de la tournée anniversaire Alors Regarde 35, programmée à Chartres le 2 octobre 2026, cristallise tensions et réactions publiques.

Jeudi 20 août 2026, l’animatrice Flavie Flament a publié sur son compte Instagram le reportage diffusé par M6 qui relate la colère d’habitants et la détermination du maire de Chartres, Ladislas Vergne, à empêcher la tenue du concert. Dans un micro-trottoir repris par le reportage, un témoin interrogé déclare : « Il mérite comme les autres, aller en taule et payer. » Le partage de Flament intervient alors qu’elle-même a porté plainte dans cette affaire.

Le lancement de la tournée Alors Regarde 35, destinée à célébrer les 35 ans de l’album Alors regarde, devait démarrer à Chartres le 2 octobre 2026, avant un calendrier d’environ 35 dates jusqu’en novembre. Mais la municipalité a fait connaître son hostilité à la venue de l’artiste, invoquant la gravité des accusations qui pèsent sur lui et la nécessité de respecter la parole des victimes.

Un maire vent debout contre la venue de Patrick Bruel

Interrogé sur RTL le même 20 août, le maire de Chartres, Ladislas Vergne, a affirmé qu’il était « hors de question » que Patrick Bruel se produise dans sa commune, estimant l’artiste « pas le bienvenu ». Selon l’édile, aucun contrat définitif n’a été signé et seule une option de réservation avait été posée avant l’aggravation du dossier judiciaire. Il a demandé au chanteur de renoncer à la date et a répété dans le reportage de M6 : « Ce concert ne se fera pas. Je préfère le dire », ajoutant vouloir « ménager une place » à la parole des victimes.

Sur le plan judiciaire, une trentaine de plaintes viseraient aujourd’hui le chanteur pour des faits de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles, certains dénoncés comme remontant à plus de trente ans. Patrick Bruel conteste l’ensemble des accusations. Il a été mis en examen en juin pour des faits de viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel, dans une procédure désormais centralisée par le parquet de Nanterre. Selon son avocate, une nouvelle plainte pour tentative de viol concernant une victime dite « extrêmement jeune » aurait été déposée récemment.

Face à la multiplication des témoignages, l’artiste avait déjà annulé l’essentiel de la première partie de sa tournée, avant d’annoncer son retour programmé à Chartres pour la date anniversaire du 2 octobre 2026. En mai dernier, Flavie Flament a indiqué avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile pour des faits qu’elle situe en 1991, quand elle avait 16 ans ; son récit avait d’abord été publié anonymement par Mediapart avant qu’elle ne révèle son identité.

Du côté des collectifs féministes locaux, la mobilisation se maintient : des rassemblements seraient d’ores et déjà prévus si la date venait à être maintenue, dans la continuité de manifestations organisées avant l’été.