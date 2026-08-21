Coupe du monde féminine 2027 : le Maracanã accueillera l’ouverture et la finale

La FIFA a confié au Maracanã de Rio de Janeiro le match d’ouverture, le 24 juin 2027, et la finale, le 25 juillet, de la première Coupe du monde féminine organisée en Amérique du Sud.

Le stade Maracanã de Rio de Janeiro accueillera le match d’ouverture de la Coupe du monde féminine 2027, le 24 juin, puis la finale le 25 juillet, a annoncé la FIFA jeudi 20 août 2026. Le Brésil, pays hôte, disputera la première rencontre de cette dixième édition du tournoi.

La compétition réunira 32 sélections et comprendra 64 matches dans huit villes brésiliennes. Elle sera la première Coupe du monde féminine organisée en Amérique du Sud, après l’attribution du tournoi au Brésil par le Congrès de la FIFA en mai 2024.

Déjà qualifiée en qualité de pays organisateur, la sélection brésilienne occupera le groupe A. D’après le calendrier présenté par la FIFA, elle jouera ses trois rencontres de la phase de groupes à Rio de Janeiro, São Paulo et Brasília.

Le Maracanã deviendra le troisième stade à avoir accueilli une finale de Coupe du monde masculine et une finale féminine. L’enceinte de Rio, théâtre des finales masculines de 1950 et 2014, rejoindra le Råsunda de Solna, en Suède, et le Rose Bowl de Pasadena, aux États-Unis.

Huit villes pour 64 rencontres

Outre Rio de Janeiro, les matches seront organisés à Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador et São Paulo. Les huit enceintes retenues avaient déjà été utilisées lors de la Coupe du monde masculine 2014.

Chaque ville doit accueillir au moins sept rencontres et au moins un match à élimination directe. Rio de Janeiro et São Paulo recevront chacune une demi-finale, tandis que São Paulo organisera également le match pour la troisième place, programmé le 24 juillet.

La phase de groupes se déroulera du 24 juin au 8 juillet. Les huitièmes de finale sont prévus du 10 au 13 juillet, les quarts les 16 et 17 juillet, puis les demi-finales les 20 et 21 juillet, avant les deux dernières rencontres du tournoi.

Le tirage au sort final est attendu en décembre 2026. Il répartira les équipes qualifiées dans les huit groupes et déterminera le calendrier détaillé des affiches, le Brésil étant déjà placé dans le groupe A en tant que pays hôte.