Bayern-Dortmund : Jamal Musiala forfait pour la Supercoupe d’Allemagne

Jamal Musiala ne figurera pas dans le groupe du Bayern Munich pour la Supercoupe face au Borussia Dortmund, samedi 22 août 2026, après deux épisodes de perte de contact survenus en préparation.

Jamal Musiala ne figurera pas dans le groupe du Bayern Munich pour la Supercoupe d’Allemagne contre le Borussia Dortmund, samedi 22 août 2026 à 20 h 30 au Signal Iduna Park. L’entraîneur Vincent Kompany a confirmé vendredi le forfait du milieu offensif de 23 ans, au lendemain d’informations de la presse allemande annonçant cette décision.

Le Bayern prend cette précaution après deux épisodes survenus en quelques jours pendant sa préparation estivale. Musiala s’est d’abord effondré loin du ballon lors du match amical contre le RB Leipzig, le 15 août, avant de connaître un nouvel épisode le 18 août face au 1. FC Heidenheim, quelques minutes après son entrée en jeu.

Le joueur a ensuite indiqué avoir reçu un diagnostic d’« absences » brèves, temporaires et traitables, liées à un dysfonctionnement neurologique. Dans son message, repris par le site officiel de la Bundesliga, il a assuré suivre un traitement médical et s’est dit optimiste, tout en demandant que les détails de sa santé restent réservés à ses proches, au club et aux spécialistes.

Selon le récit de l’agence allemande dpa, les apparitions de Musiala contre Leipzig et Heidenheim avaient été décidées en concertation avec les médecins. Son retrait du groupe pour Dortmund intervient donc dans le cadre du suivi médical engagé par le Bayern, sans calendrier public communiqué pour son prochain match.

Le premier trophée de la saison en jeu

La rencontre de Dortmund constitue le premier match officiel du Bayern en 2026-2027. La Ligue allemande de football a fixé le coup d’envoi à 20 h 30 au Signal Iduna Park, où le champion d’Allemagne et vainqueur de la Coupe affrontera le Borussia Dortmund, deuxième de la dernière Bundesliga.

Le Bayern avait déjà dû adapter la préparation de Musiala au début du mois d’août. Le club ne l’avait pas retenu pour sa tournée en Asie, précisant alors qu’il suivait un programme individuel de remise en condition avant de retrouver progressivement le groupe.

Après la Supercoupe, le Bayern ouvrira la Bundesliga à domicile contre le VfB Stuttgart le vendredi 28 août. Le club n’a pas annoncé si Musiala pourrait être disponible pour cette rencontre.