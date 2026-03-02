Sportif marocain visé par un scandale raciste: « Tu es arrivé en bateau pneumatique »

Un nouvel épisode à teneur raciste a de nouveau secoué le championnat espagnol lors de la rencontre entre Elche et l’Espanyol, où Omar El Hilali a été visé par des propos dénoncés comme discriminatoires. L’altercation, qui intervient alors que le football espagnol est régulièrement pointé du doigt pour de tels débordements, a provoqué une interruption du match.

Aux alentours de la 37e minute, l’arbitre Iosu Galech Apezteguia a quitté la pelouse, les bras croisés, après avoir été interpellé par El Hilali, ce qui a entraîné une suspension provisoire de la partie. Le quotidien AS, qui s’est notamment appuyé sur le rapport officiel de l’arbitre, rapporte qu’Rafa Mir aurait lancé à son adversaire : « Tu es arrivé en canot pneumatique. »

La pause n’a duré que trois minutes et, selon le même rapport, ni l’arbitre ni ses assistants n’auraient entendu l’échange incriminé sur le moment. Cet épisode relance les débats sur le racisme dans les stades espagnols, déjà secoués récemment par une accusation selon laquelle Gianluca Prestianni aurait injurié Vinicius Junior en le traitant de « singe » lors d’un match de Ligue des champions entre le Real Madrid et Benfica.

Enquête disciplinaire et répercussions possibles

Dans le temps additionnel, Rafa Mir a obtenu et transformé un penalty qui a permis à Elche de revenir au score et de partager les points avec l’Espanyol (2-2). Après avoir marqué, l’attaquant a célébré en portant un doigt à sa bouche, un geste qui a attiré l’attention des observateurs.

Ni le joueur mis en cause ni le club d’Elche n’ont encore formulé de réaction publique. L’association des arbitres espagnols a indiqué avoir ouvert une procédure d’enquête, et les médias évoquent une suspension potentielle pouvant aller jusqu’à dix rencontres si les accusations de propos racistes sont confirmées.

Rafa Mir n’en est pas à son premier démêlé judiciaire : lors de son passage à Valence, il avait déjà été placé en garde à vue dans le cadre d’une affaire de suspicion d’agression sexuelle, un antécédent qui ajoute une dimension supplémentaire à l’affaire en cours.