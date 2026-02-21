Soudan : Cinq attaques contre des structures médicales recensées depuis début 2026, selon l’OMS

Un responsable de l’Organisation mondiale de la santé a fait savoir, samedi 21 février, que cinq attaques visant des établissements de santé ont été enregistrées depuis le début de l’année 2026 dans le cadre du conflit soudanais.

Ce conflit oppose, depuis près de trois ans, les forces armées régulières aux groupes paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Les affrontements répétés ont contribué à accroître l’instabilité et à compliquer l’acheminement des soins pour les populations civiles.

Selon l’OMS, les violences ont porté un coup sévère à un système de santé déjà fragilisé : une part importante des structures médicales du pays fonctionne difficilement, voire pas du tout.

Chiffres à l’appui, plus d’un tiers des établissements de santé soudanais sont aujourd’hui hors service, ce qui réduit l’offre de soins de première ligne et rend les interventions d’urgence plus ardues.

Conséquences immédiates pour l’accès aux soins

Les attaques contre les infrastructures médicales entravent l’accès aux traitements et mettent en péril la sécurité du personnel soignant et des patients. Dans ce contexte, la continuité des programmes de vaccination, des services maternels et des soins chroniques est fortement menacée.

Les autorités sanitaires internationales et locales sont confrontées au défi de maintenir des services essentiels alors que les besoins augmentent et que les moyens disponibles diminuent, amplifiant les risques pour les populations vulnérables.