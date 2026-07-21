Marc Lavoine : 150 000 euros de moins que Florent Pagny pour The Voice

Cette semaine, Marc Lavoine suscite l’attention du public après avoir été vu en larmes lors du dernier concert de Florent Pagny à l’Olympia, un moment d’émotion intense partagé également avec Adriana Karembeu. Les deux chanteurs, qui ont longtemps collaboré notamment sur le plateau de l’émission The Voice, montrent à travers cette scène poignante une complicité qui dépasse le cadre professionnel. Cette relation s’est aussi manifestée par une collaboration artistique, notamment lors d’interprétations où Marc Lavoine signe les paroles des chansons de Pagny. Pourtant, malgré cette proximité, leurs rémunérations dans l’émission phare de TF1 n’étaient pas identiques, Florent Pagny bénéficiant d’un cachet supérieur de 150 000 euros.

En révélant ces chiffres, on découvre un aspect souvent méconnu des coulisses du télé-crochet musical. Lors de la dixième saison de The Voice en 2021, un jury composé de Florent Pagny, Marc Lavoine, Amel Bent et Vianney s’est retrouvé face au public. Chacun de ces coachs, reconnus et appréciés pour leur expérience et leur singularité artistique, a perçu une rémunération différente reflétant leur statut et ancienneté dans l’émission.

Selon des données divulguées dans l’émission Touche pas à mon poste, Florent Pagny est le coach le mieux payé de l’équipe avec 550 000 euros pour cette saison. Cette somme, bien qu’importante, reste néanmoins inférieure aux cachets qu’il avait obtenus lors de ses premières participations à l’émission, témoignant peut-être d’une évolution tarifaire dans le programme. Marc Lavoine arrive en deuxième position avec 400 000 euros, suivi de près par Amel Bent à 380 000 euros et enfin Vianney, pour qui ce fut la première expérience dans l’émission, avec une rémunération avoisinant 340 000 euros.

Florent Pagny, le coach le mieux payé de l’émission

Le parcours de ces coaches dans The Voice est marqué par des collaborations artistiques et humaines fortes. Florent Pagny, considéré comme le coach historique de l’émission, est présent depuis ses débuts et bénéficie d’un statut privilégié reconnu par la production. Cette position explique en partie son cachet plus élevé par rapport aux autres membres du jury.

En 2019, Marc Lavoine rejoint l’aventure à l’occasion de la neuvième saison, aux côtés d’Amel Bent, Pascal Obispo et Lara Fabian, marquant ainsi un renouveau pour le jury. Son approche plus sensible et tournée vers l’émotion, privilégiant les textes et l’authenticité, séduit rapidement le public et enrichit la dynamique de l’émission.

Lors de ses deux saisons suivantes, Marc Lavoine fait équipe avec Florent Pagny, qui revient dans le show après une pause. Leur complicité, affichée pendant les émissions et les moments forts comme le mécanisme du « block » lors des auditions à l’aveugle, illustre leur complémentarité. Pour renforcer son équipe, Lavoine fait appel à des co-coachs originaux comme Benjamin Biolay et le rappeur Vald, témoignant de sa volonté d’intégrer divers univers musicaux dans son coaching.

Durant la onzième saison, Marc Lavoine voit une de ses protégées, Caroline Costa, atteindre la finale, mais c’est finalement Nour, candidate de Florent Pagny, qui remporte la victoire. Ce parcours souligne l’intérêt de ces artistes à transmettre leur savoir-faire et leur passion à une nouvelle génération de talents.

Une complicité intacte avec Florent Pagny

Cette relation de travail s’est transformée en une réelle amitié, visible des années après leur collaboration dans The Voice. Le 19 juillet 2026, au cours du dernier concert de la série donnée par Florent Pagny à l’Olympia, Marc Lavoine a été aperçu en larmes, profondément ému lors d’une interprétation du titre « Caruso ». Présent en mezzanine aux côtés d’Adriana Karembeu, il n’a pas pu cacher son émotion, suscitant la bienveillance des spectateurs.

Ce moment fort a également mis en lumière leur collaboration artistique. Florent Pagny a interprété « L’amour est toujours devant nous », une chanson écrite par Marc Lavoine, et a pris la parole pour adresser un message d’affection à son ami en le surnommant « Marco la tendresse ». Ce geste témoigne d’une estime mutuelle qui ne s’est jamais démentie, malgré leur différence de rémunération dans l’émission.

Les multiples occasions de se croiser sur scène ou sur le petit écran ont contribué à entretenir ce lien sincère entre les deux artistes, illustrant que l’amitié artistique peut transcender les montants perçus et rester ancrée dans le respect et l’admiration réciproques.