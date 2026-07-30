Bruno Mars vend des places de concert « Audio Only »

Bruno Mars a proposé des billets « Audio Only » pour son concert au stade de Wembley le 28 juillet : ces places permettaient d’écouter la prestation mais pas de voir l’artiste depuis leur emplacement, et étaient vendues autour de 60 livres (un peu plus de 50 euros). La mesure a suscité l’attention des spectateurs et des medias, en particulier après la diffusion d’une vidéo montrant des gradins latéraux largement privés de visibilité sur la scène.

Le concert de Wembley s’inscrit dans une tournée mondiale lancée après la sortie, le 27 février, du quatrième album studio de Bruno Mars, The Romantic. Composé de neuf titres, l’album contient notamment I Just Might, désigné disque de platine. La série de concerts a démarré le 10 avril à Las Vegas; depuis, l’artiste s’est produit aux États-Unis, au Canada puis en Europe.

En France, Bruno Mars a donné trois représentations au Stade de France les 18, 20 et 21 juin. La tournée européenne a également fait étape à Amsterdam, Berlin, Madrid, Milan et Londres, avec plusieurs soirs programmés au prestigieux stade de Wembley, lieu qui a accueilli des formations telles que Queen ou les Beatles.

Bruno Mars à Wembley : des places de concert « Audio Only », pourquoi pas mais…

La vidéo partagée sur les réseaux montre des centaines de spectateurs installés sur les côtés de la scène avec une visibilité réduite, voire nulle, sur l’artiste. Les billets « Audio Only » semblaient destinés à garantir l’accès au son pour des emplacements obstrués par la configuration scénique. Un argument avancé par certains soutiens de la formule est l’accessibilité : ces emplacements peuvent permettre à des personnes malvoyantes d’assister auditivement au concert à un tarif inférieur à celui des places offrant une vue sur la scène.

Le tarif affiché pour ces billets « Audio Only » au stade de Wembley était d’environ 60 livres, l’équivalent d’un peu plus de 50 euros selon les conversions usuelles. Ce prix a été comparé par certains spectateurs aux tarifs pratiqués sur d’autres dates de la tournée : sur le site officiel de l’artiste, une place située devant la scène pour le concert de San Antonio le 23 septembre est proposée à plus de 1 000 dollars, tandis qu’un billet en haut des gradins y affiche un prix d’environ 500 dollars.

Sur place, la séparation nette entre spectateurs « son + image » et spectateurs « son seulement » a relancé le débat sur la tarification et la répartition des places lors de concerts de grande envergure, tandis que la promotion du nouvel album et le statut commercial des spectacles de Bruno Mars expliquent en partie la structuration des offres de billetterie.