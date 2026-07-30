Alexia Laroche-Joubert se prépare actuellement à la mort de l’homme de sa vie

Alexia Laroche-Joubert, figure emblématique de la télévision française et patronne de Banijay France, a récemment abordé un sujet personnel et poignant lors de son intervention dans l’émission Expériences sur B Smart 4change. La productrice, connue pour avoir dirigé des émissions phares comme Star Academy, Koh-Lanta ou encore Fort Boyard, a confié se préparer activement à la mort de son père. Cette démarche, à la fois intime et douloureuse, reflète une volonté d’anticiper un événement qu’elle redoute tout en cherchant à mieux comprendre la douleur liée à la perte d’un être cher.

Cette confidence, déjà livrée dans un précédent entretien sur France Inter avec Léa Salamé, avait alors surpris son entourage. Alexia Laroche-Joubert revient aujourd’hui plus longuement sur ce sujet, détaillant notamment les outils qui l’accompagnent dans ce cheminement, notamment la lecture d’ouvrages profondément marquants. Elle évoque des textes qui l’aident à appréhender progressivement la souffrance à venir tout en soulignant que cette préparation ne signifie pas une absence de douleur, mais plutôt une meilleure compréhension de celle-ci.

Un processus de préparation au décès et l’importance des lectures

Lors de son intervention sur B Smart 4change, Alexia Laroche-Joubert s’est ouverte avec émotion sur sa situation : “Je me prépare au décès de mon père, qui est quelque chose de complexe pour moi parce que j’ai une relation très forte avec lui”. Face à cette réalité inévitable, la productrice puise du réconfort et une forme de préparation psychologique à travers la lecture.

Elle cite notamment N’espérez la main de Noëlle Châtelet, un ouvrage qui l’a bouleversée au point de provoquer chez elle une réaction intense : “Je n’ai jamais autant pleuré dans un avion en lisant ce livre”, confie-t-elle. Par ailleurs, elle mentionne également Inconsolable, d’Adèle Van Reeth, productrice reconnue des programmes de France Inter, ainsi qu’un texte de Justine Lévy centré sur la perte de sa mère. Ces trois œuvres constituent pour elle une sorte d’accompagnement littéraire qui lui permet d’anticiper la douleur :

“Ça m’accompagne et ça me permet d’anticiper la douleur. Ce n’est pas pour dire que je ne la ressentirai pas, mais j’ai l’impression de la maîtriser en la connaissant mieux.”

Cette démarche de confronter ses émotions avant le départ d’un proche représente une stratégie personnelle pour faire face à un deuil, qu’elle souhaite préparer plutôt que de subir de manière brutale et soudaine.

Qui est Patrick Laroche-Joubert, le père d’Alexia ?

Patrick Laroche-Joubert, père d’Alexia, est un publicitaire ayant été marié à Martine Gabarra, journaliste et grand reporter. Leur fille, Alexia, est née le 18 décembre 1969 dans le 16e arrondissement de Paris. Le couple se sépare rapidement, dès 1973, alors qu’Alexia n’a que quatre ans. Par la suite, la jeune fille grandit auprès de sa mère et de son beau-père, Michel Thoulouze, une figure reconnue de l’audiovisuel français auprès duquel Alexia fera ses premiers pas professionnels à la fin des années 1980, notamment sur la chaîne Canal Jimmy.

Malgré cette séparation précoce, Alexia Laroche-Joubert a annoncé maintenir un lien fort avec son père, soulignant l’importance qu’il a dans sa vie. Martine Gabarra, également connue sous le nom de Martine Laroche-Joubert, a exercé pendant longtemps en tant que grand reporter, un métier qui a marqué l’enfance d’Alexia et influencé son parcours professionnel.

Aujourd’hui à la tête de Banijay France, Alexia Laroche-Joubert assume parfaitement ce travail de préparation au décès de son père. Elle fait preuve d’une grande lucidité en évoquant cette étape difficile à venir, qu’elle souhaite affronter avec sérénité, notamment en partageant publiquement son expérience à travers différentes interviews médiatiques comme celles données à Léa Salamé et sur B Smart 4change.