Pascal Soetens visé une nouvelle fois par une plainte pour violences sur mineurs

Pascal Soetens, animateur et éducateur populaire connu sous le nom de « Pascal Le Grand Frère », se retrouve une nouvelle fois au cœur d’une controverse. Lors des fêtes traditionnelles de Sainte-Anne à Rethel, dans les Ardennes, une altercation violente avec un jeune homme a été filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux, suscitant une plainte déposée à son encontre pour violences sur mineurs. Cet incident relance le débat autour du comportement de l’animateur, déjà impliqué dans plusieurs affaires similaires par le passé.

Les faits se sont déroulés le lundi 27 juillet 2026, au cours d’une séance de dédicaces où Pascal Soetens venait à la rencontre de ses fans. Selon les informations du Parisien, un adolescent s’est approché brusquement de l’animateur, tentant de l’étrangler « pour s’amuser ». La réaction de Soetens a été immédiate et énergique, conduisant à une confrontation physique captée en direct. Rapidement, la vidéo de cet incident a suscité un vif intérêt, cumulant plusieurs millions de vues sur la plateforme X.

Un incident filmé lors des fêtes de Sainte-Anne à Rethel

Lors de ces célébrations séculaires, qui attirent chaque année de nombreux visiteurs à Rethel, un jeune homme a surpris Pascal Soetens en s’approchant brusquement par derrière dans le but de l’étrangler. La scène, rapportée par un journaliste présent sur place, montre clairement que le geste était destiné à être une plaisanterie, bien qu’inappropriée. L’ex-éducateur, âgé de 56 ans, n’a pas accepté cette intrusion physique.

Dans la vidéo largement partagée et analysée sur les réseaux sociaux, on voit Soetens réagir instantanément en bousculant l’adolescent. Ce dernier tente de renouveler son geste, ce qui provoque une riposte plus ferme : un coup de pied et une tentative de balayette sont portés par l’animateur pour se dégager. Visiblement très agité, Pascal Soetens profère des paroles vives à l’encontre du jeune homme, qui avait au départ pris la situation à la légère. Sous l’œil attentif d’un agent de police municipale intervenu pour calmer les esprits, le ton redescend progressivement.

Cette scène a rapidement divisé les internautes. D’un côté, certains dénoncent la réaction jugée excessive de Soetens face à un geste « bon enfant » d’un adolescent de 15 ans. De l’autre, plusieurs observateurs estiment que la riposte de l’animateur est compréhensible dans le contexte d’une agression physique impromptue. Le débat sur les réseaux sociaux illustre la polarisation autour de la personnalité médiatique et de son comportement.

Une nouvelle plainte pour violences sur mineurs déposée par la LDVR

Ce mardi 28 juillet 2026, la Ligue de Défense des Valeurs Républicaines (LDVR) a annoncé avoir déposé plainte contre Pascal Soetens, dénonçant un nouvel épisode de violences exercées sur un mineur. Dans un communiqué, l’association critique vivement la réaction de l’animateur, estimant que cette « scène d’une violence saisissante » est d’autant plus grave compte tenu du profil public de Soetens.

Cette action judiciaire s’inscrit dans une série de démêlés entre Pascal Soetens et la LDVR. En effet, la même organisation avait déjà porté plainte début juillet suite à la diffusion d’une vidéo où l’animateur semblait encourager à donner des gifles à un adolescent surnommé Hamza « la douane », à Paris. Ces controverses soulignent la constante surveillance médiatique à laquelle est soumis cet ancien éducateur devenu personnalité télévisuelle.

Pascal Soetens s’est fait connaître du grand public en 2006 grâce à l’émission Pascal, le grand frère diffusée sur TF1, où il intervenait auprès de jeunes en difficulté. Depuis, il a multiplié les apparitions télévisées dans des programmes similaires, tels que Opération Tambacounda ou SOS : ma famille a besoin d’aide. Sa présence régulière sur les plateaux, notamment pour commenter des affaires liées à la jeunesse, contribue à son image de figure tutélaire médiatique.

À ce jour, Pascal Soetens n’a pas fait de déclaration publique concernant cette nouvelle plainte. Sur les réseaux sociaux, les réactions restent partagées entre défenseurs et détracteurs, alors que l’animateur demeure présumé innocent des accusations qui pèsent sur lui.