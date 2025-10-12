Seychelles : la commission électorale proclame Patrick Herminie vainqueur de la présidentielle

En Brève

L’opposant Patrick Herminie a remporté la présidentielle aux Seychelles avec 52,7 % des suffrages, a annoncé la Commission électorale seychelloise dimanche 12 octobre. Médecin de profession, Patrick Herminie conduisait la liste de l’United Seychelles (US), ancien parti unique qui, jusqu’au précédent scrutin, avait fourni tous les chefs d’État du pays depuis 1977. L’US avait aussi remporté les élections législatives fin septembre. Patrick Herminie l’a emporté face au président sortant Wavel Ramkalawan, leader de Linyon Democratik Seselwa (LDS), qui avait dirigé l’opposition de 1998 à 2011 et de 2015 à 2020, avant de prendre le pouvoir cette année-là.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ