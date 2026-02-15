Série A J25 : Naples – AS Roma, compositions officielles

Ce soir, Naples reçoit l’AS Roma dans une rencontre capitale programmée à 19h45 GMT. Cette affiche de Serie A attire l’attention en raison des implications directes au classement et promet une confrontation intense au stade.

La partie a des conséquences précises pour les deux clubs : la quatrième place est en jeu. Naples, souhaitant réagir après avoir cédé du terrain, cherche à confirmer sa valeur et à se relancer tandis que la Roma vise à grignoter des positions pour remonter au classement.

Face à ces enjeux, la victoire s’impose comme l’objectif commun des deux équipes. L’équilibre entre prudence défensive et ambition offensive devrait dicter le ton de la rencontre, chaque coach présentant une composition déterminée à obtenir les trois points.

Compositions officielles

Naples : Milinkovic-Savic – Beukema – Rrahmani – Buongiorno – Miguel Gutiérrez – Elmas – Lobotka – Spinazzola – Politano – Vergara – Hojlund

AS Roma : Svilar – Mancini – Ndicka – Ghilardi – Çelik – Cristante – Pisilli – Wesley – Pellegrini – Zaragoza – Malen