Série A J24 : Naples prend l’avantage sur le Genoa à la mi-temps

Grosse surprise au stade Luigi Ferraris où Naples a réussi à inverser la tendance avant la pause lors de la 24e journée de Serie A. Les visiteurs mènent désormais 2-1 face à Genoa à la mi-temps, au terme d’une première période nerveuse et rythmée.

Les locaux avaient pourtant frappé les premiers très rapidement : dès la 3e minute, Ruslan Malinovskyi a transformé le penalty obtenu par son équipe, offrant un avantage précoce à Genoa et mettant les tifosi en émoi.

Mais Naples n’est pas resté sans réaction. À la 20e minute, Rasmus Hójlund a trouvé le chemin des filets pour égaliser, puis Scott McTominay a permis aux Napolitains de prendre l’avantage seulement soixante secondes plus tard. Ces deux réalisations consécutives ont complètement changé la physionomie du match avant le retour des deux formations sur la pelouse.

La rencontre, marquée par une intensité constante et des phases de jeu décisives en peu de temps, promet une seconde période disputée où chaque équipe cherchera à imposer son tempo pour empocher les trois points.