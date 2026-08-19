Sénégal : les prix des carburants augmentent sur fond de tensions internationales

La hausse des cours internationaux des hydrocarbures entraîne une nouvelle augmentation des prix des carburants au Sénégal. Le supercarburant est désormais vendu à 990 FCFA le litre, contre 920 FCFA auparavant, tandis que le gasoil fait également l’objet d’un ajustement.

Le nouveau barème a été annoncé le 14 août 2026 dans un communiqué de la Primature sénégalaise. La mesure porte le prix du supercarburant à 990 FCFA le litre, soit une hausse de 70 FCFA, équivalente à environ 7,6 %.

Cette évolution intervient dans un contexte de renchérissement des hydrocarbures sur les marchés internationaux. La progression des cours accroît les coûts d’approvisionnement et exerce une pression sur les mécanismes de stabilisation mis en place par les autorités pour limiter les répercussions sur les consommateurs.

Le communiqué annonce également une modification du prix du gasoil. Le nouveau tarif de ce produit n’est toutefois pas précisé dans les informations disponibles.

Une pression persistante sur les prix à la pompe

La hausse des carburants est susceptible d’affecter les coûts du transport, de la logistique et de plusieurs activités économiques dépendantes des produits pétroliers. Au Sénégal, les prix à la pompe font régulièrement l’objet d’arbitrages entre la nécessité de préserver le pouvoir d’achat et celle de contenir le coût budgétaire des subventions ou des mécanismes de compensation.

Les autorités comptent aussi sur la montée en puissance de la production locale d’hydrocarbures pour réduire, à terme, l’exposition du pays aux fluctuations des marchés internationaux. Les perspectives de hausse de la production ne permettent toutefois pas encore d’empêcher la transmission des tensions extérieures aux prix de détail.