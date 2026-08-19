Monroe se produira au Stade de France le 25 septembre lors d’une veillée pour le pape Léon XIV

À 17 ans, Monroe poursuit sa trajectoire musicale après l’Eurovision 2026 et se prépare à interpréter une partie de son répertoire lors d’une veillée au Stade de France où doit être présent le pape Léon XIV, le 25 septembre prochain. Jeune lauréate de l’émission Prodiges en 2024 et représentante de la France à l’Eurovision 2026 avec la chanson Regarde !, elle a confirmé dans plusieurs entretiens qu’elle continuerait d’enchaîner projets et apparitions publiques.

Lors de sa participation au concours européen, Monroe a terminé à la 11e place. Interrogée par Le Parisien, la chanteuse a déclaré être « très fière » de la prestation de son équipe et du travail accompli sur scène, évoquant une expérience collective intensive et un public enthousiaste.

Sa présence à la veillée du Stade de France, annoncée pour le 25 septembre, marque une nouvelle étape publique après son passage à l’Eurovision. L’événement est présenté comme une veillée durant laquelle le pape Léon XIV doit être présent, et Monroe figurera au programme musical de cette rencontre.

Un parcours musical entamé dans les murs de l’église et amplifié par la scène médiatique

Monroe s’est d’abord fait connaître du grand public en remportant Prodiges, une émission diffusée sur France 2 et présentée par Faustine Bollaert en 2024. Ce tremplin médiatique lui a ouvert des opportunités nationales qui l’ont conduite, deux ans plus tard, à représenter la France à l’Eurovision.

Le positionnement à la 11e place lors du concours n’a pas freiné son calendrier d’engagements. Dans ses déclarations publiques, la jeune artiste insiste sur le plaisir et l’apprentissage que lui ont apportés ces expériences : scènes internationales, répétitions intensives et travail vocal encadré par des professionnels.

Interrogée sur Télématin, Monroe a rappelé avoir « grandi en chantant à l’Église », soulignant le rôle de ces premiers lieux de pratique dans la construction de sa voix et de son goût musical. Elle a ajouté que chanter dans des lieux comme le Stade de France représente pour elle une opportunité d’apprentissage complémentaire, en raison de l’acoustique et de l’enjeu lié à la nature particulière d’une veillée religieuse de grande ampleur.

Le contexte de cette invitation au Stade de France s’inscrit dans une série d’apparitions publiques depuis sa victoire à Prodiges et sa participation à l’Eurovision. La jeune artiste a également été reçue à l’Élysée, une convocation médiatisée par Emmanuel et Brigitte Macron, qui a contribué à accroître sa visibilité au plan national.

La programmation précise de Monroe pour la veillée du 25 septembre n’a pas été détaillée publiquement dans son intégralité : les communiqués évoquent sa participation musicale sans préciser la durée ni le répertoire exact qu’elle interprétera lors de cet événement.