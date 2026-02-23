Sénégal: décès d’un attaquant lors de son premier match avec son nouveau club

Le football sénégalais est en deuil après l’annonce du décès de l’attaquant Youssou Diouf survenu dimanche soir, rapporte Wiwsport. Le drame s’est produit à l’issue d’une rencontre de Ligue 2 entre l’AS Saloum et l’Amitié FC.

La rencontre, disputée au stade Maniang Soumaré de Thiès, s’est terminée sur un score nul (0-0). Pour Diouf, cette affiche représentait sa toute première apparition officielle sous le maillot du club de Kaolack, qu’il venait tout juste d’intégrer.

Formé notamment au Casa Sports puis passé par l’Olympique de Ziguinchor, le jeune attaquant était entré en fin de match et avait achevé les dernières minutes sans aucun signe de malaise apparent.

Les circonstances du décès

Selon les informations relayées par Wiwsport, c’est après le coup de sifflet final, alors qu’il avait regagné le banc, que Diouf a été pris d’un malaise et s’est effondré. Les secours présents n’ont pas réussi à le ranimer et il serait décédé des suites d’un arrêt cardiaque.

Cette disparition soudaine a plongé ses coéquipiers, le club et l’ensemble du championnat de Ligue 2 dans une profonde stupeur, tandis que la communauté footballistique locale tente de mesurer l’ampleur de la perte.