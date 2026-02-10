Sénégal : Colère des étudiants à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar

Des policiers sont intervenus mercredi matin sur le campus de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, selon le quotidien Walf Quotidien. D’après plusieurs témoignages recueillis sur place, les forces de l’ordre ont pénétré dans l’enceinte aux alentours de 9 heures et ont fait usage de gaz lacrymogènes, alors que les étudiants avaient annoncé une journée morte sans manifestation. Les personnes présentes indiquent que les étudiants n’ont pas opposé de résistance, évoquant la fatigue accumulée au terme d’une crise sociale prolongée.

La mobilisation estudiantine porte sur les retards de versement des bourses, un dysfonctionnement qui, affirment des sources, place certains bénéficiaires dans une situation de précarité extrême.

La situation s’est aggravée avec le décès d’un étudiant, rapporté notamment par Le Soleil. La victime, identifiée comme Abdoulaye Ba, était en deuxième année de chirurgie dentaire. Selon Atab Sagna, président de l’amicale des étudiants en médecine, Abdoulaye Ba aurait été frappé par des policiers dans sa chambre avant d’être conduit au service médical du Centre des œuvres universitaires de Dakar, où il a reçu des soins initiaux. Les autorités hospitalières ont ensuite constaté son décès au sein de ce service.

Plusieurs réactions politiques et médiatiques ont suivi ces événements. Le site Seneweb indique que le gouvernement s’est engagé à faire la lumière sur la mort d’Abdoulaye Ba. L’opposition a dénoncé la gestion de la crise : l’ancien maire de Dakar, Barthélémy Dias, a critiqué le silence des autorités et le manque de considération, rapporte Seneweb. Le secrétariat exécutif national de l’APR a accusé le pouvoir d’avoir franchi « une ligne rouge » et demandé la démission du ministre de l’Intérieur, selon le même média. Khalifa Ababacar Sall, président de Taxawu Sénégal, a également réagi via Seneweb, dénonçant des images de violences sur le campus. Par ailleurs, le site WakatSéra a interpellé les responsables sur la capacité du gouvernement à répondre aux revendications des étudiants privés de bourse et de nourriture et a souligné, selon le média, les enjeux de l’éducation et de la recherche pour le développement.