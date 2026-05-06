France : le pape Léon XIV envisage une visite fin septembre avec des étapes à Paris et Lourdes

La Conférence des évêques de France (CEF) a annoncé mercredi 6 mai que le pape Léon XIV envisageait un voyage apostolique en France « fin septembre », avec des étapes à Paris et à Lourdes, dans un communiqué au ton inhabituellement affirmatif. « J’ai eu plusieurs temps de travail avec le Pape, dont un la semaine dernière, au cours duquel nous avons élaboré une ébauche de programme », a déclaré le cardinal Jean-Marc Aveline, président de la CEF et auteur de l’invitation officielle. L’annonce formelle du voyage revient au Vatican, qui ne l’a pas encore confirmé.

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Le cardinal Aveline avait adressé l’invitation au nom de l’épiscopat français et en lien avec le nonce apostolique en France. Le président Emmanuel Macron l’a appuyée lors d’une audience avec Léon XIV au Vatican le 10 avril. Ce serait la première visite officielle en France du pape américain d’origine franco-italienne, élu le 8 mai 2025 sous le nom civil de Robert Francis Prevost, né à Chicago en 1955.

La perspective de cette visite marque une rupture avec l’attitude de son prédécesseur François. En douze ans de pontificat, ce dernier s’était rendu trois fois en France — à Strasbourg en 2014, à Marseille en 2023 et en Corse en décembre 2024 — mais avait toujours refusé d’y effectuer une visite d’État, refusant notamment d’assister à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris fin 2024. François avait par ailleurs critiqué l’inscription de l’interruption volontaire de grossesse dans la Constitution française et le projet de loi sur l’aide active à mourir.

Un cinquième voyage international en un an

Ce déplacement serait le cinquième voyage international de Léon XIV depuis son élection, après la Turquie et le Liban (27 novembre-2 décembre 2025), Monaco (28 mars 2026), une tournée de dix jours en Afrique — Algérie, Cameroun, Angola, Guinée équatoriale — du 13 au 23 avril, et l’Espagne, prévu du 6 au 12 juin, au cours duquel il doit inaugurer la nouvelle tour de la Sagrada Família à Barcelone.

Ce rythme de déplacements contraste avec la fin de pontificat de François, limité dans ses mouvements par ses problèmes de santé. Léon XIV a exprimé à plusieurs reprises son intérêt pour la France et « la grande estime qu’il porte à notre pays et à son histoire spirituelle », a rapporté le cardinal Aveline.

L’annonce de la CEF intervient à la veille d’une rencontre entre Léon XIV et le secrétaire d’État américain Marco Rubio, prévue jeudi 7 mai au Vatican, dans un contexte de tensions entre le Saint-Siège et l’administration Trump. Lors de son voyage en Afrique en avril, le pape avait regretté que ses prises de parole soient interprétées comme des réponses au président américain.

François Mabille, directeur de l’Observatoire géopolitique du religieux, estimait après l’élection de Léon XIV que ce pape « vient du monde occidental » et que « la thématique de la sécularisation ne lui est pas étrangère », ce qui pourrait donner une autre tournure aux relations avec la France sur le sujet de la laïcité. La date précise du voyage et le programme détaillé n’ont pas été communiqués. Le Vatican n’a pas réagi au communiqué de la CEF.