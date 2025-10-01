Sécurité: le Bénin dote ses forces de l’ordre d’un système automatisé d’identification par empreintes digitales

Le 30 septembre 2025, les ministres de la Justice et de l’Intérieur, Yvon Détchénou et Alassane Séidou, ont officiellement lancé le Système automatisé d’identification par empreinte digitale et palmaire (AFIS) au siège de la Police républicaine.

Cette initiative marque une avancée importante dans le renforcement du dispositif de sécurité et de la justice pénale du pays.

Le dispositif permet d’identifier rapidement les auteurs d’infractions à partir des traces relevées lors des enquêtes, et de relier des archives entre elles.

Il s’inscrit dans le cadre du Système d’information policière d’Afrique de l’Ouest (SIPAO), dont l’acte additionnel permettant la mise en œuvre de cette plateforme régionale a été validé le 22 juin 2025 à Abuja.

Selon Brice Allowanou, Directeur Général de la Police républicaine, l’AFIS servira non seulement à identifier des suspects mais aussi à consolider les preuves devant les juridictions, accroissant ainsi la fiabilité des enquêtes policières.

De son côté, le ministre de la Justice a souligné que ce système témoigne du rattachement effectif de la police judiciaire à l’autorité judiciaire, dans le but d’améliorer la cohérence, la responsabilité et l’efficacité de la chaîne pénale.

L’Union européenne a financé l’équipement technique du plateau technique de la police scientifique, tandis qu’Interpol a fourni l’expertise nécessaire à l’implémentation de la composante technique du système.

Le représentant résident de la CEDEAO au Bénin a salué ce dispositif comme une réalisation concrète du programme régional de sécurité, rappelant que l’AFIS répond à des enjeux majeurs de lutte contre la criminalité, le terrorisme et la criminalité organisée.

Cette mesure intervient à un moment où les attentes de la population en matière de justice rapide et transparente sont fortes. En améliorant la traçabilité des infractions et en facilitant l’identification des auteurs, le Bénin s’engage à rendre ses enquêtes plus performantes et ses décisions judiciaires plus crédibles.