Samuel Chukwueze endeuillé: l’ailier des Super Eagles perd sa mère

L’international nigérian Samuel Chukwueze traverse une période douloureuse après le décès de sa mère, survenu quelques jours seulement après un autre drame ayant touché le capitaine des Super Eagles, Wilfred Ndidi.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

L’ailier international nigérian Samuel Chukwueze est endeuillé. Selon le Daily Post, le joueur des Super Eagles a perdu sa mère, Mme Sarah Chukwueze, des suites d’une courte maladie. Le décès est survenu aux premières heures de ce jeudi. L’annonce a été rendue publique par la sœur du joueur, Princesse Chukwueze, ainsi que par son frère David, via leurs comptes sur les réseaux sociaux.

Cette disparition intervient quelques jours seulement après un autre drame au sein de la sélection nigériane. Le capitaine des Super Eagles, Wilfred Ndidi, a lui aussi été frappé par un deuil en début de semaine, avec la perte de son père, Joseph Ndidi, décédé dans un accident de la route dans l’État du Delta. Samuel Chukwueze et Wilfred Ndidi faisaient tous deux partie de l’équipe du Nigeria qui a décroché la troisième place lors de la Coupe d’Afrique des nations 2025.



