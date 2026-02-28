Rwanda : Henrique Bravo remporte la 7e étape du Tour du Rwanda, Moritz Kretschy conserve la tête

Ce samedi 28 février, le Brésilien Henrique Bravo a remporté en solitaire la septième étape du Tour du Rwanda, conclue au sommet du célèbre Mur de Kigali. Sa victoire, construite sur ses capacités de grimpeur, offre à la Soudal Quick-Step Devo Team une deuxième étape dans cette édition.

Bravo est parvenu à s’imposer après une journée taillée pour les coureurs à punch, sur un parcours de 147,2 km reliant Musanze à Kigali. Sur le podium, on retrouve également le Belge Lucas Van Gils (Lotto – Groupe Wanty) et l’Érythréen Henok Mulubrhan (XDS Astana Team).

Le maillot de leader reste sur les épaules de Moritz Kretschy, de la NSN Development Team : le leader a franchi la ligne en cinquième position et conservera son avance avant l’ultime étape prévue dimanche.

Fait notable pour Henrique Bravo : il s’agit, d’après les informations de la course, de sa première victoire dans une compétition professionnelle en dehors du Brésil depuis 2011.

La course et les moments clés

La première moitié de l’étape proposait trois côtes classées — Buranga (7,3 km à 5,4 %), Tetero (7,1 km à 6,4 %) et Gicumbi (5,5 km à 4,3 %) — où une échappée s’est formée avec Filip Novak, Roger Pareta et Reuben Thompson. Leur coopération a permis de creuser un écart, mais celui-ci n’a cessé de diminuer au fil des kilomètres.

Reuben Thompson a résisté jusqu’aux pentes du Mur de Kigali avant de lâcher prise, alors que les favoris remontaient pour jouer leur partition dans le final tracé sur des routes déjà utilisées lors des récentes championnats du monde disputés au Rwanda. Diminué dans l’ultime ascension, Thompson a vu Henrique Bravo profiter de l’occasion pour partir seul vers la victoire.

La dernière étape de la course, disputée dimanche dans la capitale, propose 99,5 km répartis en deux boucles autour de Kigali. Moritz Kretschy arrivera au départ avec une marge de 2 minutes et 8 secondes sur son plus proche poursuivant au classement général, Johannes Adamietz (REMBE – rad-net), qui devra tenter de réduire cet écart.