Rooney: « Cristiano Ronaldo est un tueur mais j’adore Messi »

Wayne Rooney assure qu’il n’éprouve aucune animosité envers Cristiano Ronaldo, tout en réaffirmant son admiration pour le talent de Lionel Messi.

Wayne Rooney a tenu à clarifier sa position concernant Cristiano Ronaldo. L’ancien attaquant de Manchester United a assuré qu’il ne nourrissait aucune animosité envers la star d’Al-Nassr, malgré ses déclarations réitérées en faveur de Lionel Messi.

Invité du podcast de Rio Ferdinand, Rooney a expliqué que son admiration pour l’Argentin tenait avant tout à son talent naturel : « J’adore Messi, j’adore le regarder jouer. Je pense qu’il avait un peu plus de talent dans sa manière d’éliminer les adversaires », a-t-il confié.

L’ancien international anglais, qui a partagé le vestiaire de Ronaldo à Old Trafford entre 2004 et 2009 et remporté trois Premier League ainsi qu’une Ligue des champions, a précisé :

« Cristiano est un tueur. Ce n’est pas parce que je dis que Messi est meilleur que je n’aime pas Ronaldo ou que je le critique. » Rooney a d’ailleurs rappelé qu’il avait lui-même subi la loi du Barça de Messi, perdant deux finales de Ligue des champions contre les Catalans en 2009 et 2011.



