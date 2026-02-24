Romain Saïss met fin à sa carrière internationale avec les Lions de l’Atlas

Les réactions des joueurs en activité ne se sont pas fait attendre. Achraf Hakimi et Bilal El Khannouss ont exprimé leur gratitude et leur admiration sur les réseaux, tandis que Sofyan Amrabat, Eliesse Ben Seghir et Amine Adli ont rendu hommage à celui qu’ils considèrent comme un guide et un grand frère au sein du groupe.

Hommages et portée symbolique

Parmi les anciens internationaux, les messages ont également afflué. Fouad Chafik a évoqué la fierté nationale suscitée par la carrière de Saïss, et Achraf Lazaar a rappelé l’honneur d’avoir partagé des instants de jeu et des souvenirs avec lui sur le terrain.

À quelques mois de la Coupe du monde 2026, certains supporters regrettent le départ du défenseur, estimant que son expérience aurait été précieuse pour la compétition. Quoi qu’il en soit, Romain Saïss laisse derrière lui l’image d’un capitaine marquant et d’un des visages importants du football marocain contemporain.