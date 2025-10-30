« Rien n’est perdu… », Jude Lodjou soutient les militants du parti LD

Dans un message empreint d’émotion, Jude Lodjou s’est adressé aux Béninois après le rejet de la candidature du parti Les Démocrates pour la présidentielle de 2026. L’ancien député et cadre du parti a tenu à parler « le cœur lourd, mais l’esprit apaisé », affirmant qu’il ne s’exprimait « pas comme un homme abattu, mais comme un homme debout et digne ».

La suite après la publicité

Il a reconnu la déception et la douleur de ses partisans, tout en les invitant à garder espoir. « Je vous comprends et je partage votre tristesse », a-t-il confié avant de souligner que cette disqualification n’était pas liée à un manque de mérite, mais à leurs convictions.

« Notre candidature a été rejetée, non parce que nous étions indignes, mais parce que notre idéal dérange », a déclaré Jude Lodjou, estimant que leur vision d’un Bénin juste, équitable, humain et démocratique inquiétait « ceux qui veulent que le peuple se taise » et « ceux qui confondent la République avec leurs intérêts personnels ».

Malgré le revers, l’homme politique appelle à la retenue et à la noblesse du combat. « Nous avons choisi de ne pas répondre par la haine. Nous avons choisi la dignité. Parce que la dignité, c’est la plus belle arme des peuples libres. »

La suite après la publicité

Il a exhorté pour finir, ses soutiens à ne pas perdre courage. « Rien n’est perdu », a-t-il affirmé, rappelant que la lutte pour les valeurs démocratiques et la justice au Bénin se poursuit.