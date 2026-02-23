Richard Orlinski transforme Sonic en œuvre d’art

Richard Orlinski annonce une sculpture officielle de Sonic pour célébrer les 35 ans de la mascotte de SEGA : une édition limitée de 18 cm, présentée comme un art toy, vendue 170 euros et accompagnée d’un certificat d’authenticité, disponible en « drop » en ligne du 11 au 17 mars 2026 sur editions.richardorlinski.com. Cette collaboration officielle entre l’artiste français et l’éditeur japonais marque l’entrée formelle de la figure vidéoludique dans le catalogue d’un plasticien contemporain à succès.

Créé en 1991, Sonic s’est imposé au fil des décennies comme une icône transgénérationnelle du jeu vidéo. Le personnage, connu pour sa vitesse et ses aventures colorées, a dépassé son statut initial de mascotte pour devenir un objet culturel repris dans de multiples médias et produits dérivés. La nouvelle interprétation signée Orlinski s’inscrit dans ce parcours de transformation symbolique.

« Sonic a bercé des générations. Il incarne la vitesse, la couleur, l’énergie… Tout ce que j’aime traduire en sculpture. J’ai voulu en faire une pièce intemporelle, qui parle autant aux enfants qu’aux adultes, aux fans de toujours comme aux collectionneurs », déclare Richard Orlinski, citant sa volonté d’élever la figure vidéoludique au rang d’objet artistique contemporain.

Orlinski facette Sonic : esthétique, diffusion et marché

Le travail d’Orlinski applique à Sonic sa signature artistique : surfaces facettées, lignes géométriques et finitions brillantes. La sculpture mise sur des lignes nettes et dynamiques censées restituer l’impression de mouvement propre au hérisson bleu, tandis que la couleur bleue originelle est sublimée par un poli éclatant. Présentée comme une réinvention plutôt qu’une simple reproduction, la pièce se veut le point de rencontre entre l’iconographie du jeu vidéo et le vocabulaire formel de l’art contemporain.

Orlinski affirme également poursuivre une logique de démocratisation de l’art. Selon le communiqué, l’artiste souhaite rendre ses œuvres accessibles à des publics éloignés des galeries : « Souvent, les gens n’osent pas franchir le seuil d’une galerie ou d’un musée, alors je m’assure que le musée vienne à eux ! » Pour cette opération, la commercialisation en ligne et l’aspect limité de l’édition s’inscrivent dans des modes de distribution empruntés à la culture sneaker et au streetwear.

La mise en vente de la pièce à 170 euros, en édition ultra-limitée et assortie d’un certificat d’authenticité, positionne l’objet à l’intersection du marché de l’art et du marché des produits dérivés de la pop culture. La collaboration officielle avec SEGA est mise en avant comme une validation institutionnelle de cette transposition iconographique.

Richard Orlinski, présenté dans le dossier de presse comme l’artiste français le plus vendu au monde et détenteur de près de 9 millions d’abonnés sur Instagram, a été nommé Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres en 2021. La sculpture « Sonic by Richard Orlinski » sera proposée sur editions.richardorlinski.com.