Révision constitutionnelle: les initiateurs plaident pour la création d’un Sénat

La révision de la Constitution refait surface à l’Assemblée nationale. Les présidents des groupes parlementaires Union Progressiste le Renouveau (UPR) et Bloc Républicain (BR), Assan Séïbou et Aké Natondé, ont déposé une nouvelle proposition de loi constitutionnelle.

La suite après la publicité

L’initiative, annoncée ce vendredi 31 octobre 2025 à l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année, vise principalement la création d’un Sénat au Bénin.

Dans un entretien accordé à Bip radio, l’honorable Assan Séïbou a défendu la démarche avec conviction.

La suite après la publicité

« Il y a quelques chose qui manquait dans le dispositif institutionnel du pays, qui fait que certaines questions sont réglées comme arrangement… chaque fois qu’il y a une situation, nous faisons appel à nos anciens chefs d’État, à nos anciens responsables d’institution, personnes-ressources d’expériences. Il faut trouver un creuset où ils peuvent se retrouver tout. Et ça s’appelle le Sénat. », confie t-il.

« Nous ne pouvons pas terminer cette législature sans oser demander la révision de la Constitution pour que cet organe-là apparaisse », a-t-il déclaré, évoquant la nécessité de doter le pays de cette institution.

Le président de l’Assemblée nationale a transmis le dossier à la commission des lois pour examen. Pour l’heure, aucun autre détail sur le contenu du texte n’a été rendu public.