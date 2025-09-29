Réforme avicole: Patrice Talon nomme les commissaires aux comptes de la SDFA

La réforme du secteur avicole béninois franchit une nouvelle étape avec l’outil de contrôle de la Société de Développement des Fermes Avicoles S.A. (SDFA).

À travers le décret n°2025-539, le président Patrice Talon a procédé à la désignation des commissaires aux comptes de la Société de Développement des Fermes Avicoles S.A. (SDFA), instrument public lancé pour moderniser une filière jugée cruciale pour la sécurité alimentaire nationale.

Le texte présidentiel confie le mandat de commissaire aux comptes titulaire au cabinet CDM Consultants, représenté par l’expert-comptable Migan D. Christian, et celui de suppléant au cabinet SUTISUA, représenté par David Orou Bata.

La durée de ce mandat est fixée à deux exercices sociaux (2025-2026). Cette nomination vise à doter la société de mécanismes de contrôle financier dès ses premières années d’existence, afin de garantir transparence et rigueur dans la gestion.

Un instrument au service de la souveraineté alimentaire

Créée le 2 juillet 2025, avec l’approbation de ses statuts en Conseil des ministres, la SDFA est appelée à jouer un rôle structurant.

Ses missions couvrent l’accompagnement des producteurs, l’amélioration des infrastructures et la sécurisation des chaînes de valeur avicoles. Dans un pays encore largement dépendant des importations de volailles, cette initiative s’inscrit dans la volonté du gouvernement de réduire la vulnérabilité alimentaire et de renforcer la production locale.

En confiant très tôt des missions de contrôle aux cabinets d’audit, l’exécutif manifeste son intention d’ancrer la SDFA dans une gouvernance exemplaire. Au-delà d’une simple formalité administrative, la mesure traduit une orientation claire : faire de la filière avicole un pilier de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire et un moteur potentiel de création de richesses et d’emplois.