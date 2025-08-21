PAR PAYS
Recrutement au MEF: 16 candidats retenus au poste de CVA (liste)

Recrutement au MEF: 16 candidats retenus au poste de CVA (liste)

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Concours
Le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) poursuit son processus de recrutement. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 21 août 2025, le ministère a annoncé la liste des candidats admis à la phase pratique pour le poste de Conducteur de Véhicules Administratifs.

Selon la note, 16 candidats ont été retenus à l’issue de l’examen des dossiers et de la phase écrite. Ces derniers sont désormais appelés à prendre part à la prochaine étape du concours, consacrée aux épreuves pratiques de conduite.

Cette étape, jugée décisive, permettra d’évaluer les aptitudes réelles des postulants en matière de maîtrise et de sécurité de conduite, conformément aux exigences de la fonction publique.

Le MEF invite les candidats retenus à consulter la liste affichée et à se préparer pour la suite du processus, dont les modalités pratiques seront précisées ultérieurement

Liste des candidats concernés

  1. ADIKPETO Lionel Virgile
  2. BIAOU Basile Thierry
  3. TIMATIDOGUE Gaston
  4. TOSSIN Romualde Fiacre
  5. ASSOGBA Mahougnon Zakari
  6. TCHOROMI Marc
  7. KPOGLE Thomas
  8. NOUGBODE Cossi Romain
  9. AKPOUE Archille Roland
  10. DJOSSOU Augustin Omongbemiga
  11. LAWSON Welborn David
  12. DEDOTE Florentin
  13. HLIDAGBA Epiphane
  14. OKASSE Matopo Parfait
  15. GNAHOUI David Codjo Chrysostome
  16. HOUSSOU Alihonou Landry

