Recours du parti Les Démocrates: l’audience renvoyée à 16h pour rapport

Ce jeudi 23 octobre 2025, la Cour constitutionnelle a ouvert l’audience relative au recours introduit par le parti Les Démocrates contre l’annulation du parrainage du député Michel Sodjinou.

Après les premières observations des parties, la Haute juridiction a décidé de renvoyer l’audience à 16 heures pour la présentation du rapport.

Cette audience, très attendue, doit permettre à la Cour de se prononcer sur la constitutionnalité de la décision rendue par le tribunal de Cotonou, qui avait ordonné la restitution de la fiche de parrainage de Michel Sodjinou et sa possible invalidation.

Une issue favorable au parti d’opposition serait déterminante pour la poursuite de sa participation au processus électoral en vue de la présidentielle de 2026.

