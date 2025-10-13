En Brève

Réchauffement climatique : récifs coralliens au point de basculement, survie menacée

Selon une étude de référence publiée lundi 13 octobre, les récifs coralliens ont quasi-certainement déjà franchi un point de basculement climatique, ce qui menace fortement leur survie en raison du réchauffement des océans, avertissent des chercheurs. « Malheureusement, nous sommes désormais quasi certains que nous avons franchi un de ces points de basculement pour les récifs coralliens tropicaux d’eaux chaudes », a déclaré à l’AFP Tim Lenton, de l’université britannique d’Exeter et auteur principal de cette vaste étude. Les « points de basculement » climatiques, s’ils sont dépassés, peuvent déclencher des effets en chaîne et des catastrophes en cascade souvent irréversibles.

