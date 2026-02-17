Réajustement au conseil communal de Bopa: le PAM Célestin Gando remplacé 48h après sa désignation

À la mairie de Bopa, un réajustement administratif rapide est intervenu lundi 16 février 2026, conduisant au remplacement de Célestin Gando par Désiré Gbesso au poste de premier adjoint au maire.

Cette décision fait suite à une rectification officielle liée à une “erreur matérielle”.

Initialement installé samedi 14 février 2026 par le préfet Bienvenu Milohin, le désormais ex-premier adjoint a été remplacé deux jours plus tard, à l’issue d’une nouvelle cérémonie organisée au siège de la commune.

À cette occasion, le maire sortant Abel Djossou a été reconduit dans ses fonctions, tandis que la désignation du premier adjoint a suscité de vives réactions au sein de l’opinion locale.

Dans une vidéo diffusée sur la page Facebook de Radio FM Ahémé, il est indiqué que la première installation du premier adjoint au maire résultait d’une confusion interne au sein du parti Union progressiste le Renouveau. Selon cette source, la cérémonie initiale aurait été entachée d’« une erreur matérielle de la Haute direction politique de l’UPR ».

La rectification a été formalisée par un courrier officiel signé du secrétaire général du parti, Gérard Gbénonchi. Dans cette correspondance adressée au préfet le lundi 16 février, il est précisé que « après vérification, il ressort qu’une erreur matérielle s’est malheureusement glissée dans le document communiqué », ajoutant que « le premier adjoint au maire est M. Gbesso Désiré, en lieu et place de M. Gando Célestin ».

À la suite de la première désignation, des contestations publiques avaient émergé, certaines allant jusqu’à accuser le préfet de trahison. En réaction, ce dernier a tenu à clarifier sa position. « La liste que j’ai lue samedi est celle qui m’a été communiquée. (…) Nous ne sommes en rien dans le processus de désignation.

Une fois qu’un nouveau nom est transmis, je suis obligé de venir l’installer », a-t-il déclaré.

La séance corrective s’est achevée par la lecture de l’arrêté préfectoral officialisant la nomination du nouveau premier adjoint.

Conformément à l’article premier dudit arrêté, « est désigné au poste de premier adjoint au maire de la commune de Bopa M. Gbesso Désiré en lieu et place de M. Gando Célestin ».