RDC : les Léopards acclamés à Kinshasa après la qualification au Mondial 2026

Dimanche 5 avril, Kinshasa a vécu une journée de liesse populaire lors du retour des Léopards, la sélection nationale de football, saluée comme jamais après avoir décroché sa place pour la prochaine Coupe du monde — une qualification qui intervient pour la première fois depuis 1972.

L’arrivée des joueurs au centre-ville a été ponctuée par un impressionnant cortège. Au loin, on entendait les sirènes annonçant le passage du bus officiel qui a mis près de quatre heures pour relier l’aéroport au Palais du peuple, sur une distance d’environ vingt kilomètres. Ce long trajet s’explique moins par la circulation que par les milliers de supporters massés tout le long du parcours pour acclamer leurs champions.

Sur l’esplanade du Palais du peuple, la foule a investi l’espace autour d’une scène spécialement installée. Nombreux sont ceux qui arboraient le bleu, le jaune et le rouge nationaux, brandissaient drapeaux et maillots, ou faisaient résonner tambours et vuvuzelas. Certains supporters ont poussé la symbolique plus loin en se déguisant en léopard, l’emblème de l’équipe.

L’ambiance est restée bon enfant mais électrique : les chants de soutien, notamment le cri de ralliement « Fimbu, fimbu, chicotte », se sont succédé tandis que les tribunes accueillaient non seulement des artistes mais aussi des responsables politiques — ministres, présidents d’institutions et parlementaires figuraient parmi les invités.

Réceptions officielles et cap sur l’été américain

La programmation de la soirée prévoyait une rencontre officielle avec le chef de l’État, Félix Tshisekedi, qui doit recevoir les Léopards au Palais de l’Union africaine. Après ces hommages, les joueurs reprendront la route de leurs clubs respectifs, le regard déjà tourné vers le rendez-vous planétaire de cet été en Amérique.

Lors du premier tour du Mondial, la RDC retrouvera le Portugal le 17 juin à Houston (États-Unis), puis la Colombie le 23 juin à Guadalajara (Mexique) et enfin l’Ouzbékistan le 27 juin à Atlanta (États-Unis). La qualification obtenue face à la Jamaïque, qualifiée d’historique, nourrit désormais de grands espoirs chez les supporteurs congolais.