RDC : le gouvernement provincial de la Tshopo appelle au calme après des attaques de drones sur l’aéroport de Kisangani

Le gouvernement provincial de la Tshopo a publié un communiqué pointant du doigt le groupe AFC/M23, qu’il accuse d’agir avec le soutien du Rwanda, pour une série d’attaques visant l’aéroport international de Bangoka. L’aérodrome se trouve à environ 17 kilomètres du centre de Kisangani.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Les autorités locales indiquent que les frappes ont été menées au moyen de drones-suicide, selon le document officiel. Elles précisent que les incidents se sont déroulés entre le samedi 31 janvier, à partir de 05 h, et le dimanche 1er février, jusqu’à 02 h.

Dans leur communication, les responsables provinciaux exhortent la population à garder son calme en attendant des informations complémentaires. Le communiqué émane des instances dirigeantes de la province de la Tshopo, dans l’est de la République démocratique du Congo.