RC Lens reprend la tête de la Ligue 1 après sa victoire contre le Paris FC

Le RC Lens a repris la tête du championnat après une démonstration samedi soir au Stade Jean-Bouin, où le Paris FC a été dominé sur le score de 5-0. Ce succès permet aux Sang et Or de se retrouver un point devant le PSG au classement, profitant du revers parisien à Rennes.

La première période a rapidement basculé en faveur des visiteurs. Saïd, auteur d’un tir sur le poteau dès la 13e minute, a ensuite ouvert le score sur penalty peu avant la demi-heure, après une action initiée par Édouard (0-1, 25e). Il a ensuite conclu un raid offensif en plaçant une frappe dans la lucarne sur un centre d’Abdulhamid, portant le score à 2-0 avant la pause (39e).

Après la reprise, la rencontre a continué à tourner à l’avantage de Lens. Un tir d’Immobile est passé au-dessus (56e) puis Otavio a fauché Abdulhamid dans la surface, offrant un penalty transformé par Thauvin (0-3, 58e), validé par l’arbitre Bastien Dechepy. Plus tard, sur corner, la tête de Sarr a heurté le poteau (72e). Le PFC a tenté de réagir mais Risser s’est montré décisif en détournant une tentative de Simon (80e) puis en repoussant un ballon de Krasso (81e).

Faits marquants et suite du calendrier

Dans le temps additionnel, une récupération signée Bulatovic a permis à Saint-Maximin de lancer Fofana, qui a trompé Trapp d’un tir croisé (0-4, 90e). Le même Fofana s’est offert un doublé quelques instants plus tard, sur une passe de Saint-Maximin (0-5, 90e+5). Il s’agit du 17e succès de la saison pour Lens, qui retrouvera la pelouse du stade Bollaert pour accueillir Monaco lors de la prochaine journée, tandis que le PSG recevra la lanterne rouge, Metz.