Ramiz Zerrouki : « il n’y a pas de meilleur endroit qu’ici » à FC Twente

Le milieu algérien Ramiz Zerrouki a visiblement pris plaisir à évoluer devant les tribunes du Grolsch Veste dimanche après-midi. Prêté par Feyenoord au FC Twente, il a profité d’une ambiance électrique lors de la victoire 2-0 qui a animé la rencontre.

Interrogé en zone mixte sur son rôle de meneur de jeu, Zerrouki a expliqué qu’il n’hésitait pas à se rapprocher des supporteurs pour les galvaniser, un geste qu’il répète régulièrement pour insuffler de l’énergie à l’équipe.

Le joueur a aussi souligné l’impact du public lorsque l’équipe commençait à ressentir la fatigue : pour lui, il n’existe pas de meilleur endroit pour obtenir ce supplément d’âme que le stade de Twente, même s’il reste lié contractuellement à Feyenoord.

Les fans, facteur décisif

Selon le milieu, la présence des supporters fait souvent pencher la balance en faveur des locaux. Il a rendu hommage à leur soutien constant, estimant que leur ferveur aide fréquemment l’équipe à décrocher des résultats positifs.

Avec le recul après le match, Zerrouki a toutefois nuancé l’importance de cet apport sur cette rencontre précise : la domination affichée en seconde période aurait peut-être rendu ce coup de pouce superflu, mais la satisfaction du groupe reste intacte.