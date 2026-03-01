Rafik Belghali officialise son choix du cœur

Rafik Belghali n’a jamais caché son attachement à l’Algérie. Malgré une formation réalisée en Belgique et les options sportives que cela aurait pu ouvrir, le joueur a toujours vu son avenir international sous les couleurs des Fennecs.

Élevé dans le football belge, il précise toutefois qu’un engagement avec les Diables Rouges n’a jamais figuré parmi ses plans. Dès son enfance, il se sentait déjà proche de l’équipe algérienne : il a même porté ses couleurs chez les jeunes, un cheminement qui a consolidé son choix.

Plusieurs moments précis ont conforté cette inclination. La performance de l’Algérie lors du Mondial 2014, puis des instants marquants comme le coup franc de Riyad Mahrez contre le Nigeria à la CAN 2019, ont laissé une forte impression sur lui et sur les supporters, contribuant à ancrer sa volonté de défendre ces couleurs.

Une préférence affective face aux sirènes belges

Même lorsque la Belgique traversait une période faste et s’imposait comme l’une des nations majeures du football européen, Belghali n’a pas été séduit par l’idée de la représenter. Il répète qu’il n’a jamais éprouvé pour la sélection belge le même sentiment profond qu’il a pour l’Algérie, et que son choix a toujours été guidé par l’affect.

Ce souhait est devenu réalité lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui a constitué sa première grande compétition avec l’équipe nationale. Titulaire, notamment lors du huitième de finale face à la RD Congo, il s’est affirmé comme un élément fiable avant de voir sa participation compromise par une blessure.