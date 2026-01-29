Quelle chaîne diffuse Panathinaikos – AS Roma en direct en Ligue Europa

Le Panathinaikos reçoit l’AS Roma ce jeudi 29 janvier 2026 à 20h00 GMT au Apostolos Nikolaidis Stadium d’Athènes, lors de la huitième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Le match oppose une formation romaine en position favorable à une équipe grecque qui doit encore préserver ses chances de qualification.

L’AS Roma aborde la rencontre avec 15 points au classement, occupent la sixième place selon les éléments disponibles. Le club italien affiche une dynamique récente marquée par une série de cinq matchs comprenant trois victoires, un match nul et une défaite, indiquant une progression de ses résultats sur cette période.

De son côté, le Panathinaikos est cité à la 19e place avec 11 points. Le club grec se trouve dans une situation plus délicate et devra lutter pour se maintenir dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale, ou, au pire des cas, conserver toutes ses chances d’accéder aux barrages.

Chaînes et modalités de diffusion

La rencontre Panathinaikos – AS Roma sera proposée en direct sur plusieurs chaînes. Pour suivre la rencontre à la télévision, les diffuseurs indiqués sont : Canal live, Canal+, New World TV, Super Sport, Sport TV 9, Sky Sports, New World TV (mentionné une seconde fois dans la liste source), MAX Sport 3 Bulgaria HD, Megogo Futbol 3, MTV Katsomon+, Paramount+ et Sport 2 Türkiye HD.

Les informations disponibles précisent uniquement les noms des diffuseurs et l’horaire du coup d’envoi ; aucun détail additionnel sur les commentaires, les plateformes de streaming mobiles, les décalages horaires locaux ou les offres de diffusion par pays n’est fourni dans la source.

Le match se déroulera au Apostolos Nikolaidis Stadium, à Athènes, selon les éléments transmis. Les indications relatives aux positions au classement et à la série de résultats de l’AS Roma figurent dans la source initiale et sont reprises ici sans modification.

Les indications de la source insistent sur l’enjeu pour le Panathinaikos : conserver des chances de qualification directe pour les huitièmes de finale ou, à défaut, garder la possibilité de jouer les barrages lors de la phase suivante de la compétition.

