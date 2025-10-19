En Brève

Qatar : Pakistan et Afghanistan s’accordent sur un cessez‑le‑feu immédiat

Après une confrontation ayant fait des dizaines de morts, le Pakistan et l’Afghanistan ont convenu d’un cessez-le-feu immédiat lors de pourparlers au Qatar, a annoncé Doha dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 octobre. Selon le ministère qatarien des Affaires étrangères, qui a publié un communiqué sur X, les délégations se sont mises d’accord non seulement sur l’arrêt des hostilités mais aussi sur l’instauration de mécanismes destinés à consolider une paix durable et la stabilité, une «étape importante» pour mettre fin aux tensions à la frontière entre les deux pays.

